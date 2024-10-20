大選一周回顧　賀錦麗特朗普續主攻搖擺州

美國大選踏入最後兩周，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗及共和黨總統候選人、前總統特朗普，依舊以關鍵搖擺州為重點造勢州份。過去一周，兩人先後到賓夕凡尼亞州和密歇根州等關鍵搖擺州拉票，又經常隔空攻擊和批評對方。兩人亦就對華、以巴戰事及俄烏衝突等議題發表意見。以下是美國時間上周日（10月13日）至上周六（10月19日）的一周大選重點回顧：

【10月13日】

•特朗普經常抨擊拜登政府應對非法移民不力，他當天到美墨邊境州份亞利桑那的普雷斯科特造勢，獲邊境巡邏工會背書，並宣布一旦再次入主白宮，將增聘1萬名邊防人員，為他們加薪和提供獎金。

•賀錦麗到關鍵搖擺州北卡羅萊納州格林維爾一間以黑人為主的教堂，旨在鼓舞當地黑人選民投票支持她。她同日出席一場競選活動拉票，期間批評特朗普拒絕公開個人醫療報告，以及不接受《六十分鐘時事雜誌》訪問，指摘他無計劃如何滿足美國人民的需求，只專注於自己。

【10月14日】

•眾議院前議長佩洛西承認總統拜登7月放棄競逐連任後，雙方從此再無交談，當務之急是阻止特朗普勝選。她警告若特朗普敗選，可能會再次嘗試煽動叛亂，重演2021年1月6日的國會暴動。

•特朗普面臨伊朗刺殺威脅，美國官員透露已向伊朗政府最高層傳遞信息，警告他們停止所有針對特朗普的陰謀，如果伊朗採取刺殺行動，美國會視之為戰爭行為。

•美國國家安全委員會中國事務主任杜如松批評特朗普不認同共和、民主兩黨的對華立場，甚至站在共識之外，不重視國際邦誼，一旦當選恐不參與台海事務，將加強北京的奪台行動。

•阿拉伯裔美國人政治行動委員會（AAPAC）表明，不會在今次總統選舉中支持賀錦麗或特朗普，理由是二人支持以色列。

【10月15日】

•特朗普否認高關稅政策會傷害經濟，指中國視美國為愚蠢國家，加徵關稅可有助抗衡北京。主持又提到解放軍近日展開模擬全面封鎖台灣的軍演，假如大陸真的對台灣發起軍事行動，美國會否出兵護台，特朗普沒有正面回答，僅暗示若他當選，大陸就不會犯台。

•賀錦麗同樣被問及大陸圍台軍演，她重申相信一中政策，也相信台灣有權自我防衞。被追問美國政府會否提供武器給台灣，她則未有回答。

【10月16日】

•賀錦麗當天在賓夕凡尼亞州接受美媒訪問時，批評特朗普多次揚言要動用軍隊對付美國人民，與主持人在移民、經濟等問題上發生激烈爭論。

•特朗普在佛羅里達州邁阿密出席活動並與拉丁裔選民對話，回應他早前在電視辯論指俄亥俄州有海地移民吃鄰居寵物的言論，辯稱自己只是引述報道內容。

【10月17日】

•美國天主教紐約總教區艾爾弗雷德—史密斯紀念基金會慈善晚宴期間，特朗普炮轟賀錦麗缺席晚宴是不尊重天主教社群，又嘲諷她經常放聲大笑，難以講出連貫句子，智力不如小孩。他又嘲諷多位民主黨人，包括參議院民主黨領袖舒默。他指摘烏克蘭總統澤連斯基挑起俄烏戰爭，不僅要為未能結束戰爭負責，還需為引發戰爭負責。

•賀錦麗透過預錄影片慈善晚宴賓客致意，她本人則選擇前往關鍵的威斯康辛州造勢。

【10月18日】

•賀錦麗到關鍵搖擺州之一的密歇根州大急流城拉票，期間指78歲的特朗普因疲倦而拒絕多場採訪活動，質疑他無法勝任總統職務。

•特朗普在密歇根州底特律造勢，聲稱自己已48天沒有休息，一點也不累。美媒當天刊出特朗普專訪，他提到若大陸「進入台灣」，他作為美國總統的話會向大陸加徵徵收150%至200%的關稅。

【10月19日】

•特朗普到賓夕凡尼亞州拉特羅布拉票，揚言美國將恢復國家力量、主導地位、繁榮和自豪，會是美國新的黃金時代，今屆總統選舉亦會被視為美國最偉大的勝利。

•賀錦麗繼續在密歇根州造勢，出席在底特律的競選活動時指出中東政策從來不是容易的事情，但不意味會放棄。她其後轉往喬治亞州亞特蘭大拉票，承認她與特朗普的競爭是勢均力敵。