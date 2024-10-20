銀彈助特朗普　馬斯克每日向選民派100萬美元

美國總統選舉進入衝刺階段，支持共和黨總統候選人、前總統特朗普的美國富豪馬斯克上周六（19日）以銀彈攻勢為特朗普拉票，宣布即日起至11月5日美國大選日，每天將向簽署美國政治行動委員會（America PAC）請願書的一名賓夕凡尼亞州登記選民隨機發放100萬美元（約780萬港元）。

美國政治行動委員會由馬斯克創立及資助，鼓勵搖擺州傾向特朗普的共和黨支持者登記投票，並於近日在網上發起請願，要求簽名者支持言論自由和擁槍權。馬斯克上周六親身到屬於關鍵搖擺州的賓夕凡尼亞，他在活動上表示希望更多人了解這項請願，所以準備了一個「驚喜」，從當天起到美國大選日，每天向一名簽署請願書的賓夕凡尼亞州登記選民派100萬美元。當天，第一名得獎者是男子德雷爾（John Dreher），他自稱是馬斯克的忠實粉絲。

特朗普今年7月13日在賓夕凡尼亞州巴特勒縣遇刺中槍受傷後，馬斯克立即公開表態支持特朗普，而馬斯克目前已成為特朗普重返白宮的重要力量，美國政治行動委員會在賓夕凡尼亞州等地為特朗普進行大規模的上門競選活動。根據聯邦選舉委員會文件顯示，馬斯克在截至今年9月的第三季，已美國政治行動委員會捐款7,500萬美元（約5.85億港元）。