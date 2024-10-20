賀錦麗放聲大笑成標誌　拉近與選民距離

放聲大笑是民主黨總統候選人賀錦麗的標誌動作之一，經常被共和黨狠批其「不得體」及「古怪」。惟美媒分析認為，賀錦麗的笑不僅局限於對某件事覺得好笑，而是將笑容作為拉近與選民距離的武器。

在政治世界中，笑往往會被視作為一種不嚴肅的行為，對女性政客來說尤其如此。例如在2016年大選時，民主黨總統候選人希拉妮便因為笑聲而飽受批評。然而，有美媒指賀錦麗的笑「與眾不同」，她往往咧嘴大笑，雖然有時會與嚴肅的政治話題格格不入，卻能夠成功轉移注意力、與觀眾溝通並建立親密關係。

在賀錦麗成長過程中，母親的影響力極大，她坦言，放聲大笑是來自母親的遺傳。在去年5月的一次演說中，她提起一段兒時趣事，指母親曾問她：「你以為你剛從椰子樹上掉下嗎？」原本演說的主題是強調確保拉丁裔機會平等，詎料這句話在網上迅速傳播，成為支持賀錦麗競選的口號。

德國心理學家兼笑聲研究員蒂策（Michael Titze）表示，賀錦麗開朗的態度是一種溝通的形式，展現樂意合作的態度。他指賀錦麗的笑之所以能夠讓人感覺自然，就是因為這個能力是她與生俱來，並非後天練成，人們無法刻意學習幽默或強迫幽默，那樣就會顯得不自然。