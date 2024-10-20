賀錦麗堅持佩戴珍珠項鏈　揭大學時代姐妹會淵源

民主黨總統候選人賀錦麗多年來一直保持佩戴珍珠項鏈的習慣，箇中原因與她大學時代的經歷密不可分。對賀錦麗而言，珍珠項鏈不僅是飾品，更是用來向「Alpha Kappa Alpha」（簡稱AKA）姐妹會致敬的工具。

賀錦麗1986年畢業於華盛頓著名黑人大學霍華德大學，於就學期間成為AKA姐妹會成員。該組織的目標是培養年輕女性成為未來的領導者，而珍珠是組織的象徵，每位新會員入會時都會獲得一枚飾有20顆珍珠的徽章，代表優雅和智慧之餘，亦強調姐妹團結的重要性。

多年來，賀錦麗不忘當年在姐妹會的年輕歲月，並在各種場合佩戴珍珠項鏈。今年7月，賀錦麗於德州召開的AKA全國大會上發表演說，稱AKA姐妹會是在面對美國面臨的嚴峻挑戰時成立，婦女當時沒有選舉權保障，國會中沒有一個黑人，也許正因為如此，AKA始創人相信姐妹情誼的力量。

AKA成立於1908年，它的創立是仿效1906年由康奈爾大學7位非裔男性學生創建的「Alpha Phi Alpha」（簡稱APA）兄弟會。該組織旨在推進黑人平權，確保會員能在種族敵對的環境中生存。由於當時7位始創人與其成員稱呼自己為寶石，AKA始創會員決定以珍珠自稱，藉此與之呼應。