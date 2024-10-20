特朗普擁三段婚姻　曾大談「抓她下體」

億萬富豪特朗普感情經歷豐富，兩度離婚三度結婚下，成為婚姻史最複雜的美國前總統。他也不乏風流韻事和侮辱女性醜聞，部分更令他惹上官非，多名女性指控他自1970年代開始非禮和強姦她們，他否認全部指控。2016年總統選舉前夕，媒體公開特朗普早年吹噓「只要成為明星，女人就會讓你為所欲為，大可抓住她下體」的言論，特朗普最終罕有道歉。

特朗普1977年與第一任妻子伊萬娜（Ivana Zelnickova）結婚，伊萬娜先後誕下三名子女，分別是小特朗普、伊萬卡和埃里克。特朗普之後被爆出與演員梅普爾斯（Marla Maples）有婚外情，特朗普於1992年與伊萬娜離婚，梅普爾斯翌年未婚誕下女兒蒂法尼，同年12月與特朗普結婚。惟兩人於1997年分居，1999年離婚，梅普爾斯在加州撫養女兒，特朗普則主要長居紐約。與梅普爾斯準備離婚期間，特朗普邂逅現任妻子梅拉妮亞（Melania Knauss），兩人2005年1月在佛羅里達州棕櫚灘結婚，兒子巴倫翌年出生。

婚姻以外，特朗普曾捲入多宗性侵醜聞，其中令特朗普聲名鵲起的真人騷電視節目《飛黃騰達》前參賽者澤沃斯（Summer Zervos）指控，特朗普曾約她在酒店見面，期間強吻她及觸摸她的胸部，特朗普更把陰莖壓向她。另外，曾在特朗普競選團隊任職的非裔女子約翰遜（Alva Johnson）指控特朗普於2016年佛羅里達州一場競選活動上強吻她。模特兒博伊恩（Lisa Boyne）舉報，特朗普1996年邀請多名模特兒共進晚餐後，要求各人在餐桌走秀，特朗普窺視裙擺之下，並描述她們的內褲。