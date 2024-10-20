南韓衞星相揭俄派登陸艦　運送北韓特種兵

烏克蘭政府和南韓國家情報院近日指控北韓派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭後，南韓掌握的相關證據陸續曝光。韓媒周日（20日）披露，南韓人造衞星拍攝到俄羅斯艦艇運送北韓特種部隊兵力的影像。

國情院上周五（18日）公布，確認北韓特種部隊參加俄烏戰事的資料，以及3張衞星圖片，一張拍攝到位於俄羅斯濱海邊疆區烏蘇里斯克的軍事設施，第2張顯示位於哈巴洛夫斯克的軍事設施，第3張則只寫「俄羅斯艦艇輸送北韓兵力相關活動」，沒有標註來源。

南韓官員指，沒有標註來源的衞星相片由南韓衞星所拍攝，捕捉到俄羅斯艦艇本月12日在北韓清津港進行運送朝兵的活動。國情院在圖像下方添加了一張圖片，是兩艘俄羅斯登陸艦經由北韓清津和咸興把北韓士兵運送到符拉迪沃斯托克的示意圖。南韓軍事偵察衞星拍攝的影像屬於軍事機密，官方部門和機構發布的新聞資料通常不使用這些影像，韓媒相信國情院發布的衞星圖片可能是政府衞星拍攝，而非軍用衞星。知情人士表示，南韓政府分析政府衞星和外國民用衞星拍攝的圖像等資料後，確認北韓調派特種部隊往俄羅斯。