特朗普多番遇刺幸存　總統任內險遭剷車襲擊

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在今屆總統選舉接連遭遇國內人身安全威脅，包括今年7月在賓夕凡尼亞州造勢時中槍受傷；以及今年9月在佛羅里達州名下高爾夫球場內遭人持槍埋伏。值得一提的是，特朗普2016年競選總統期間以至當選後也曾遭遇多次威脅，包括2017年有人試圖用剷車襲擊特朗普的座駕，最終行刺未遂。

今年9月15日，特朗普在佛羅里達州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫球場內打球，打至東北角第5洞位置時，白人男子勞思從球場圍欄外的灌木叢中舉起裝有瞄準器的AK47步槍，距離特朗普不足475米。特勤局人員發現特朗普附近圍欄有槍伸出，立即開火示警。勞思見事敗開車往北逃走，在州際公路上被警員截停和逮捕。勞思聲稱於2016年大選投票支持特朗普，但從2019年起支持民主黨。

今年7月13日，特朗普當時仍未確認共和黨的總統候選人提名，他於賓夕凡尼亞州巴勒特造勢活動發表演說，白人男子克魯克斯從附近建築物屋頂開槍，特朗普的右耳被子彈擦傷，狙擊手開槍爆頭擊斃克魯克斯。特勤局人員立即上台掩護特朗普離開，特朗普負傷向支持者振臂高呼三聲「戰鬥」。克魯克斯是註冊共和黨人，2021年曾向與民主黨有聯繫的政治行動委員會捐款。

2020年9月20日，加拿大魁北克省白人女子費里爾過境紐約州水牛城時被捕，她涉嫌同月較早前向時任美國總統特朗普寄出含有蓖麻毒素的信件，信中形容對方是「醜陋的暴君小丑」，要求他退出同年總統競選，信件遭特勤局截獲。費里爾曾居於德州，因持有假駕駛執照等罪被捕，入獄後被發現逾期居留，遭驅逐回加拿大，最終被判囚近22年。

2018年10月1日，特勤局截獲寄予時任總統特朗普、時任國防部長馬蒂斯、時任海軍作戰部長理查森、時任聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷的信件含有蓖麻毒素，兩天後在猶他州逮捕曾於美國海軍服役的白人男疑犯艾倫。司法部同月起訴他，他否認控罪，案件目前未有判決結果。

2017年9月6日，時任總統特朗普到訪北達科他州曼丹一間煉油廠發表演說，白人男子雷恩岡從煉油廠盜取一輛剷車，駛至演說活動的禁區時因堵塞而棄車逃去，遭警方逮捕。雷恩岡向特勤局供稱，自己原本企圖用剷車撞翻特朗普的座駕，從而謀殺總統。辯護律師指雷恩岡有嚴重精神問題，他最終被判囚20年。

2016年11月5日，當時的共和黨總統候選人特朗普在投票前三天在內華達州雷諾造勢活動發表演說，白人男子克賴茨突然在人群中尖叫有槍，他被特勤局人員制服並搜身，結果發現他未持武器。他是註冊共和黨人，但支持當時的民主黨總統候選人希拉妮。事發前他曾在集會人群中高舉寫有「共和黨人反對特朗普」的示威標語，遭其他觀眾試圖搶奪標語並發出噓聲。

2016年6月18日，當時的共和黨總統候選人特朗普在內華達州拉斯維加斯一間賭場酒店造勢活動發表演說，英國白人男子桑福德企圖搶奪在場警員的佩槍，遭對方迅速制服。桑福德被捕並移交特勤局，他供稱企圖謀殺特朗普，最終在美國被判囚12個月1天，他2017年5月獲准提早釋放並遞解回英國。