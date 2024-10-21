【東方日報世界視線】歐盟封閉強制　友國改投金磚

部分歐洲國家近期都有意加入金磚體系，形成歐洲巨大的變局。今年的金磚國家領導人峰會將於10月22至24日在俄羅斯喀山召開，最令人矚目的是，不少屬於西方陣營的國家，都有意申請加入金磚體系，當中匈牙利是北約及歐盟成員國，奧地利是歐盟而非北約成員國，土耳其是北約但非歐盟成員國，塞爾維亞是等候加入歐盟的非北約成員國，它們各自想加入金磚體系的原因，都和歐盟的封閉強制有關，它們在這方面的動向，自然會撼動北約和歐盟體系。

事實上，想要成功加入歐盟，必須符合一些標準，包括有一個民主、法治、尊重人權、穩定的政治體制，有一個運行良好的市場經濟體制，能夠應對歐盟內部的競爭壓力和市場機制；而隨着俄烏戰爭爆發，更要在經濟及軍事上支援烏克蘭，跟從歐盟和北約對俄羅斯實施制裁，最好亦支持歐盟對中國的「去風險」政策。

匈牙利是對北約及歐盟最有離心的成員國，它抗拒援烏，繼續全面購買俄國平價油氣，引入中國比亞迪在地生產電動車以避過制裁關稅，如今更有意加入金磚體系。北約以凍結對匈牙利的多項經濟補貼作為報復，更在法治及人權方面對其採取法律行動，甚至有呼聲要把它踢出歐盟。其實，匈牙利是希望透過加入金磚體系擴展商貿旅遊，增加投資，改善經濟。

至於奧地利，政府、民意以及剛勝選的最大黨自由黨，都異口同聲希望加入金磚體系，首先是可以入口平價能源和消費品壓低通脹，打開更多貿易渠道，減少對歐盟國家之間貿易的過分依賴。

而等候加入歐盟的塞爾維亞，開始抨擊歐盟的政策，把塞國承認科索沃獨立變成是必要的附帶條件，這無疑是一種政治勒索，塞爾維亞根本無法接受，這也是塞國擬棄歐盟轉投金磚體系的主因，而金磚體系不會干涉成員國的內政，亦不會加入政治脅迫條件。塞爾維亞相信會得到中、俄政府大力支持加入。

土耳其於1987年申請加入歐盟，至今未有結果，這明顯與它是回教國家以及與希臘敵對有關，如今土耳其希望加入金磚體系以加強經濟發展及全球影響力，增加商貿、旅遊、投資及科技轉移，並減少對美元的依賴。這些例子都說明歐盟的強制政策，已經使其失去加盟的吸引力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻