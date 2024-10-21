以報復伊朗情報外洩　美調查外流途徑

美國多份關於以色列報復伊朗準備工作的最高機密情報文件上周外洩，美國眾議院議長約翰遜周日（20日）證實美方正調查事件，他已聽取機密級別的簡報，不能透露詳情。

通訊程式Telegram一個名為「中東觀察家」（Middle East Spectator）的親伊朗帳號於上周二（15日）至上周三（16日）開始陸續公開聲稱來自美國情報圈的最高機密文件，當中描述了以色列打擊伊朗的準備工作，並提到美方相信以色列不打算動用核武攻擊伊朗，即暗示以色列擁核。中東觀察家最初指，是從一名美國情報圈消息人士獨家取得文件，但帳號後來又試圖保持距離，改口稱與文件來源無關，文件最先在一個有約7,000名成員的Telegram私人頻道出現，外洩者很可能是該頻道成員。

知情美國官員指，調查方向之一是外洩者如何取得文件，包括是否有美國情報圈人士故意外洩，抑或從黑客入侵等其他途徑得手，以及是否有其他情報外流。調查人員正檢視外洩發生前，誰人有權限存取涉事文件。