與烏開戰後俄軍工仍見台商品　從陸港等地流入

台媒周一（21日）引述一項烏克蘭調查報道，來自台灣的工具機、微電子產品、化學品、半導體、微電子產品生產工具等，在前年2月爆發俄烏戰爭後仍流入俄羅斯軍工業，渠道包括俄羅斯直接及途經中國大陸、香港、土耳其等第三地進口。

調查報告指出，台灣能提供品質和價格均具競爭力的商品，加上出口管制和制裁措施的執行與調查力道相對寬鬆，故成為俄軍工業進口商和海內外供應商的主要下手目標。國際貿易、各國海關數據和公開資料顯示，雖然台灣與俄雙邊貿易額在俄烏戰爭爆發後下跌，但俄方仍能透過第三地持續取得台商品。俄羅斯經由第三地進口的台商品總額在前年從不到8.5億美元（約66.3億港元）增至約17.5億美元（約136.5億港元），年升兩倍，去年更增至約18.5億美元（約144.3億港元）。

根據報告，有台商品流入的主要俄軍工巨企包括卡拉什尼科夫（Kalashnikov）、隸屬俄羅斯國家技術進出口公司（Rostec）的多間工廠、製造米格和蘇系列戰機的俄羅斯聯合航空製造集團公司（UAC）及戰術導彈集團（KTRV）。遭歐美制裁的俄企透過錯縱複雜的手法和供應網規避出口管制，包括另成立新公司、以民用掩護軍用、利用位於大陸和香港等未加入國際制裁的地區業者取得所需商品，並將台商品重新包裝為「俄羅斯製造」。