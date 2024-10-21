金磚峰會明喀山開幕　中俄元首將討論國際重大問題

金磚國家領導人第十六次會晤將於周二（22日）至周四（24日）在俄羅斯喀山舉行，中國國家主席習近平將出席，期間與俄羅斯總統普京會面，就雙邊關係、各領域合作及國際和地區重大問題深入交換意見，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續行穩致遠，取得更大發展。

中國駐俄羅斯大使館周一（21日）刊出大使張漢暉的專訪，他指出習近平應普京邀請參加金磚峰會，而兩國元首年內將再度會晤，中方相信密切的高層交往會為中俄各領域合作注入強勁動力，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康發展。元首外交是中俄關係發展的指南針和定盤星，在兩國關係中發揮舉旗定向的關鍵性、決定性作用，中俄關係的每一次提質升級都離不開兩國元首的親自擘畫和戰略引領。

張漢暉強調，中俄同為聯合國安理會常任理事國和主要新興市場國家，始終並肩協作，作為建立多極世界進程中的獨立力量，一致反對世界上的霸權霸道欺凌，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，中俄推動上合組織和金磚機制實現歷史性擴員，引領了獨立自主、合作共贏的時代潮流，壯大了發展中國家和全球南方國家的團結力量，為完善全球治理體係作出了中俄貢獻。

經貿方面，中俄將繼續推動經貿合作結構優化、動能轉換，助力兩國企業積極尋求合作，展現更多韌性和互補性，在持續深化能源資源、互聯互通、農業等傳統領域合作基礎上，進一步激發科技創新、汽車生產、跨境電商、醫療器材等新興領域合作潛力，在資訊通訊、人工智能、生物科技、綠色發展等新興產業打造更多合作成長點。