憑《絕望者之歌》爆紅　萬斯曾罵特朗普白癡

美國俄亥俄州國會參議員萬斯（JD Vance）7月15日獲共和黨總統候選人、前總統特朗普選定，成為該黨副總統候選人。他早年憑回憶錄《絕望者之歌》一炮而紅，之後成為參議員。縱使被挖出過去抨擊特朗普言論，他為此道歉，並強調當時說法不代表目前觀點。

40歲的萬斯1984年在俄亥俄州米德爾頓出生，自幼由外祖父母撫養成人。他曾加入海軍陸戰隊服役，後來就讀耶魯大學法學院，完成學業後擔任風險投資人。他2016年出版《絕望者之歌》，描寫其在貧窮地帶阿巴拉契亞長大等情節。由於書中內容符合共和黨保守派人士立場，加上時值特朗普當選美國總統，萬斯成為時事評論紅人，經常被邀請上電視節目解釋特朗普如何吸引白人勞工階層選民支持。

在此期間，萬斯曾趁機批評特朗普把國內問題矛頭指向墨西哥移民、中國貿易或民主黨精英，並說，「（我）永遠不喜歡特朗普」、「天啊，（特朗普）真是個白癡」、「我覺得他（特朗普）應該受到譴責」。萬斯就讀大學時室友、民主黨籍喬治亞州州參議員麥克勞林（Josh McLaurin）透露，萬斯曾說：「我不斷覺得特朗普是個犬儒混蛋……或者他是美國的（已故納粹德國領袖）希特拉。」萬斯2021年中期選舉競選俄亥俄州聯邦參議員，隨即為過往批評特朗普言論道歉，成功取得對方點名支持，最終進入國會。

當選後，萬斯不遺餘力推動特朗普政治主張「讓美國再次偉大」，投票經常堅定代表保守派立場，包括支持民粹經濟政策，質疑美國援助烏克蘭，打擊校園反猶太主義，並提出法案要求中國政府遵守國際貿易法，否則將從美國資本市場剔除它。受洗成為天主教徒的萬斯，過去曾認同禁止孕婦維持妊娠15周後墮胎，且應推廣至全國範圍。惟他近期也改為支持特朗普的觀點，即墮胎禁令應由各州自行決定。總統拜登早前形容，萬斯只是特朗普的複製品。