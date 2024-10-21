台助太平洋友邦基建　與美日澳合作抗陸影響力

圖瓦盧今年以來屢傳與台灣邦交關係不穩，台外長林佳龍向台媒表示，台灣與美國、日本、澳洲等太平洋民主國家發展多邊合作，共同協助友邦，包括圖瓦盧的「中太平洋電纜」與「海岸調試計劃」，強調兩地已有密切的利害關係。他又指，台美也有經濟繁榮夥伴對話，可發展加上第三國的關係，適用於圖瓦盧等南太平洋友邦以至中南美洲、加勒比海。

台媒周一（21日）報道，林佳龍受訪指美日澳是太平洋最重要的民主國家，過去台灣比較沒與他們合作推動邦交國關係，最近已出現多邊合作援助、發展友邦的模式，以抗衡大陸在太平洋島國地區的影響力。台方盤點12個邦交國最重要、較急切的項目，再與理念相近國家針對相同目標，分工合作推動。他透露，台灣與圖瓦盧正推進「中太平洋電纜」項目，參與國包括美日澳，台灣本來就在協助圖瓦盧發展4G網絡，現透過電纜的延伸讓該國有更好的通訊服務。台方亦在圖瓦盧海岸調試計劃中，協助對方在全球海平面上升下鞏固海岸線，正與理念相近國家共同參與第二期計劃，未來有機會參與第三期。

台灣國發會主委劉鏡清上周三（16日）率領經貿外交考察團前往菲律賓訪問，據悉在美方支持下，台灣決定參與美日菲「呂宋經濟走廊」計劃。林佳龍周一赴立法院進行業務報告，報告中證實上述計劃。台方料將創新應用服務落地，輸出智慧園區解決方案，並以聯合艦隊發揮以大帶小、軟硬整合模式，協助菲律賓淨零及數碼雙軸轉型及產業升級，也會引進半導體投資項目。