以色列向美國提交文件　提出結束黎巴嫩戰爭要求

中東戰火持續，美媒周一（21日）報道，美國總統特別協調員霍克斯坦當日將訪問黎巴嫩貝魯特，與當地官員討論可能的外交解決方案。此外，以色列據報已向白宮提出了結束黎巴嫩戰爭的要求。

新聞網站「Axios」引述消息指，以色列總理內塔尼亞胡的心腹、以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）上周四（17日））將文件交給了霍克斯坦。以色列官員說，該份文件出自德爾默與以色列國防部和以色列國防軍的討論。

據悉，以色列其中一個要求是允許以軍參與「積極執法」，以確保真主黨不會在黎巴嫩南部靠近邊境的地區重新武裝和重建其軍事基礎設施。此外，以色列還要求其空軍在黎巴嫩領空自由行動。報道引述一位美國官員指，黎巴嫩極不可能同意上述條件，因為這將大大損害黎巴嫩的主權；白宮和以色列駐華盛頓大使館拒絕置評。

另一方面，霍克斯坦預計周一抵達貝魯特，與黎巴嫩代理總理米卡提、黎巴嫩議會議長貝里（Nabih Berri）等人會面，討論以色列的要求。貝里直言，霍克斯坦來訪是「美國大選前為黎巴嫩戰爭達成解決方案的最後機會」。