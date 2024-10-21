沃爾茲鄉村背景受青睞　爭取農民及工薪階層支持

美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲在中部內布拉斯加州農村出生，擁有鄉村背景之餘，亦被視作一位可為藍領階層發聲政客，其支持者基本上來自農村、工薪階層及溫和派選民，正好與拍檔賀錦麗票源互補不足。

沃爾茲以身穿T恤、頭戴迷彩帽參與競選活動聞名，更擁有土氣中西部口音，不僅是一名典型中西部「老爹」，亦擁有足夠幽默感及親和力。明尼蘇達州民主黨籍國會參議員史密斯（Tina Smith）形容，沃爾茲能輕鬆地走州內南部農場盛會，與種植栗米及大豆農戶交談，藉此與人建立關係。

在擔任眾議員時，沃爾茲曾投票支持《平價醫療法案》，共同發起包括提高最低工資法案在內有利勞工措施。當成為明尼蘇達州州長後，他重視保護墮胎權、制定帶薪事假和病假、加強槍管法、為學校普及免費膳食提供資金，並投資經濟適用房，均屬民主黨關注議題。

受制自身立場，賀錦麗可能在中西部無法得到足夠選民支持，偏偏沃爾茲背景能夠幫助吸納懷疑共和黨代表特朗普的中間派及保守派選民，或成為民主黨取勝關鍵。