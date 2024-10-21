沃爾茲早年在佛山教書　關注人權問題

美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州州長沃爾茲年青時曾在中國教書，此後多次來華。在美中兩國關係有變情況下，其過往經歷難免受到共和黨人質疑立場可能較為親中。然而，他近年對待北京態度並非特別友善，甚至關注中國人權問題。

沃爾茲大學畢業後，參與美國哈佛大學一項義工計劃，在中國廣東省佛山市第一中學教授美國歷史及英語。他之後妻子成立一間公司，組織學生每年夏天前往中國，估計期間來華約30次。在過去訪談中，他曾強調美中不需保持對抗性關係。當成為國會眾議員後，他曾在國會及行政當局中國委員會（CECC）服務10多年，多年來重點監督中國政府人權紀錄。

惟共和黨人對此抱有質疑，甚至認為沃爾茲與中國之間關係仍然可能構成威脅。例如，眾議院監督和改革委員會主席科默曾委託包括聯邦調查局（FBI）在內機構調查沃爾茲與中國之間聯繫，並強調沃爾茲與華「長期且友好關係」應引起國民關注。

對於沃爾茲與中國之間「緣分」，北京始終保持低調，亦避免民眾過多討論。當被問及與沃爾茲有關問題時，中國外交部發言人毛寧曾拒絕評論，僅稱美國總統選舉是美方內政事務。