俄外長：特別軍事行動只能以勝利告終

俄羅斯外長拉夫羅夫周一（21日）指出，西方針對俄羅斯的戰爭仍具有混合戰成分，但正日益演變為真正的「直接」戰爭。他又強調，烏克蘭特別軍事行動只能以勝利告終，形容這符合人民利益。

拉夫羅夫接受俄媒訪問時說，美國和北約正在直接捲進烏克蘭衝突，不僅供應武器，還在英國、德國、意大利和其他國家境內培訓人員，「美國正在緊拉歐洲，讓其首當其衝地承擔與俄羅斯的戰爭。這到目前為止是帶有混合戰爭成分，更打着納粹的旗號。只不過這次的旗手不是希特勒，而是烏克蘭總統澤連斯基」。

他續指：「現在有人說，烏克蘭應回到1991年的邊界，意味俄羅斯應該撤軍。他們捏造了一種說法，烏克蘭有10至12萬億美元（約78萬億港元至93.6萬億港元）的自然資源，聲稱所有這些都應該被收回。但俄羅斯關心的不是領土，而是人民。」他聲稱，澤連斯基對克里米亞、新俄羅斯、頓巴斯的居民漠不關心，指控對方把上述地區的人民形容為「物種」；又指波羅申科時期的烏克蘭前總理亞採紐克，甚至稱他們為「非人類」。

他表示，西方只會談美國想要的礦產，因為非洲快被挖光了。而俄羅斯談人，這就是為甚麼特別軍事行動只能以勝利告終。因為這符合人民的利益，俄方這樣做「都是為了我們的兄弟姐妹」。對於美國總統拜登關於華盛頓願意在無先決條件情況下，與俄羅斯進行削減核武器談判的聲明，拉夫羅夫斥此完全是玩弄花招，是欺騙。