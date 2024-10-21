印駐加外交官被逐後堅稱無辜　斥杜魯多破壞雙邊關係

加拿大籍錫克教領袖尼賈爾去年6月在卑詩省遇刺身亡一案，加方認為印度政府參與暗殺行動，近日互相驅逐6名外交官，當中包括地位等同大使的高級專員。早前被加拿大驅逐出境的印度駐加拿大高級專員維爾馬（Sanjay Kumar Verma）周日（20日）堅稱自己無辜，並指摘加拿大總理杜魯多破壞雙邊關係。

維爾馬接受加拿大CTV電視台訪問時指，杜魯多的說法一直依據情報而非證據。當被問及是否與尼賈爾遭槍殺一事有關時，維爾馬稱自己和事件沒有任何關係，又批評杜魯多政府一直鼓勵哈利斯坦極端分子。他說：「這是我的指控。我知道一些哈利斯坦極端分子是加拿大安全情報局（CSIS）的重要線人，但我不會提供任何證據。」

他強調，哈利斯坦極端分子是加拿大公民，但他們正在挑戰另一個國家的主權，「印度發生的事情由印度公民決定。這些哈利斯坦極端分子不是印度公民，任何國家都不應該允許自己的公民挑戰另一個國家的主權」。

杜魯多上周指，有證據顯示印度涉及多宗威脅加拿大安全的事件，指摘印度政府犯根本性錯誤，以為可以在加拿大領土上執行針對加拿大人的犯罪活動，加拿大對此絕不容忍。印度外交部亦發表聲明，指摘加拿大的指控受到錫克教分離主義活動人士影響，為了政治利益而故意抹黑印度，加方不僅沒有分享任何證據，相關指控也無事實依據。