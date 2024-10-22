傳烏戰場俄朝國旗並列　朝駁斥派兵助俄消息

南韓日前公開證據指控北韓派遣地面部隊到俄羅斯，準備部署到烏克蘭作戰，網上甚至流傳戰場照片顯示俄朝國旗並列。北韓常駐聯合國代表團周一（21日）就南韓政府發布朝方出兵援俄消息反駁，斥責這是毫無根據的謠言。

聯合國紐約總部周一舉行聯合國大會第一委員會會議，烏克蘭政府代表指根據資料研判，北韓或在不久將來與俄軍一道部署約1.1萬名正規軍抗烏。北韓代表團一名負責人就此行使答辯權稱，代表團認為有關所謂朝俄軍事合作的謠言有損主權國家之間合法友好的合作關係，抹黑北韓形象，不值得置評，又指有關國家所主張的主權國家間武器轉移不符合裁軍與國際安全這一討論主題。

北約秘書長呂特周一發文公開當日與南韓總統尹錫悅通電話的消息，二人討論雙邊合作關係、軍工合作、大西洋與印太地區的共同安全事宜，另指摘北韓向俄烏戰爭派兵援俄意味高度升溫軍事緊張局勢。南韓總統辦公室則指，二人共享北韓派兵援俄事宜的相關訊息，並討論應對方案。尹錫悅認為俄侵烏、俄朝盲目深化軍事合作再次印證印太和大西洋地區的安全關係密不可分，並對朝鮮半島乃至世界和平構成威脅，韓方不會坐視不理。