民調料自民黨眾院難奪過半議席　立民黨維持勢頭

日本眾議院選舉下周日（27日）舉行，上周三（16日）開始的提前投票有逾467萬人參加，比上屆同期少17.56%。前參議員蓮舫周一（21日）首次為今次選舉發表助選演說，聲援立憲民主黨候選人。日媒民調顯示，自民黨可能沒法單獨拿下465個額定議席的過半數，其執政夥伴公明黨也難見增加，自公兩黨能否確保過半數議席形勢微妙，立憲民主黨仍維持勢頭。

共同社全國電話調查對眾議院選舉比例代表投票對象的詢問結果顯示，自民黨未能充分鞏固支持的現狀，受訪支持者中只有五成多會把比例代表票投給該黨；而立憲民主黨支持者中有八成多受訪者，稱會投票給立民黨。自稱無支持政黨的選民中，近三成表示將票投立民黨，約一成表示將投給國民民主黨，只有近一成將投給自民黨。結果反映無黨派人士出集中支持在野黨方面的傾向，但仍有近三成未決定投票對象，各黨料力爭他們支持。

退出立民黨後參加7月東京都知事選舉落敗的蓮舫，周一在東京都內發表街頭演說，聲援立民黨候選人。她表示，自己已很久沒穿上這身標誌性的白色外套，強調必須切實追究政治與獻金問題。她又提到應對物價高漲和加薪的必要性，認為這是選擇誰為人民着想的選舉。