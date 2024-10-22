內地醫生馬爾代夫潛水亡　女友盼追究民宿刑責

中國一名男醫生近日與女友在馬爾代夫旅遊，惟男方參加當地民宿提供的潛水活動時溺亡。其女友事後指控，涉事民宿從老闆、員工以至當地人均無經營潛水服務的資格。

死者女友徐女士周一（21日）對內媒表示，二人從網上查詢到馬爾代夫拉士度（Rasdhoo）島由中國人開設的民宿Rasdhoo Stay，顯示提供潛水和浮潛服務。兩人提前預訂房間和出海遊項目後，本月10日入住。兩人上周日（13日）早上參加了由民宿組織的潛水活動，一船共11名遊客外，還有民宿老闆、一名民宿員工和一名當地人。到達目的地後，工作人員要求各人自行穿上潛水裝備，但沒詳細解說。徐女士稱，男友下水過程中無人關顧，二人都不會游泳，她下水10分鐘後已看不到男友身影，於是趕緊通知老闆，對方便叫所有遊客返回船上。船之後順着洋流方向開了20多分鐘，才發現徐女士男友浮在水面，經搶救無效身亡。

事後當地旅遊局有工作人員對徐女士說，該民宿老闆旗下兩家民宿，一家營業執照過期，另一家為無牌經營。有曾入住該民宿的消費者透露，民宿是一對重慶夫婦開的。徐女士稱，男友是8年制醫學博士畢業，也是家中獨子。她指中國駐當地大使館目前在協調此事，警方也介入調查，民宿曾提出「私了」，但她明確表示要追究對方刑責。