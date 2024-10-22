總統候選人赴搖擺州拉票　前官員促查馬斯克派錢

距離美國總統選舉僅餘兩周，共和黨總統候選人特朗普、民主黨總統候選人賀錦麗周一繼續分別在關鍵搖擺州拉票。美國富豪馬斯克上周六（19日）起每天向一名簽署指定請願書的登記選民發放100萬美元（約780萬港元），11名前共和黨官員和政府律師已去信司法部，要求調查是否違反選舉法律。

特朗普在北卡羅萊納州會見參與應對颶風海倫妮的救援人員，並稱不擔心當地投票系統。被問及當地一名男子因涉嫌威脅傷害聯邦緊急事務管理署（FEMA）員工而被捕，特朗普強調民眾要有發聲空間。在北卡羅萊納州集會演說時，他誓言引用外國敵人法應對移民問題，並加速清除當中黑幫成員。他又指控民主黨試圖在今年選舉舞弊，但未詳細解釋。

賀錦麗在賓夕凡尼亞州獲共和黨前聯邦眾議員、前副總統切尼女兒伊莉沙白（Liz Cheney）站台。賀錦麗敦促因覺得特朗普行為滑稽和幽默而支持他的選民，需充分理解他對民主構成威脅，並警告若他勝選，俄羅斯總統普京將進入烏克蘭首都基輔。賀錦麗另表明，自己不會是現任總統拜登的延續，並強調應增加最低工資，指摘特朗普拒絕對此表態。