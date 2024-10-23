推土機輾死巴人　以兵陷心理創傷自盡亡

加薩地帶衝突生靈塗炭，美國傳媒周一（21日）報道，以色列士兵駕駛推土機輾死巴勒斯坦人後陷入創傷後壓力症候群（PTSD），在重返戰場前自殺死亡。以軍曾證實數千名士兵出現精神疾病，預計今年底將出現1.4萬名傷兵，其中約40%面對心理健康問題。有以軍軍醫直言，士兵怕被徵召到黎巴嫩打仗，已不信任政府。

40歲的米茲拉希（Eliran Mizrahi）育有4名子女，原本在以色列建築公司擔任經理。其母親珍妮（Jenny Mizrahi）稱他去年10月7日得悉哈馬斯對以色列大屠殺後，覺得有必要戰鬥，翌日以預備役士兵身份前往加薩，負責駕駛大型推土機。他駕駛的大型推土機今年2月遭火箭彈擊中，因而受傷並撤出加薩，4月被診斷出患有PTSD。珍妮稱他回家後經常憤怒和失眠，懷疑兒子殺人後無法應對。米茲拉希重返加薩前自殺死亡。

薩肯（Guy Zaken）與米茲拉希一同前往加薩，並擔任大型推土機的副司機。他今年6月向以色列議會作證時透露，他和其他士兵被迫開車碾過恐怖分子，血肉噴湧而出，令他從此無法再食肉，又因爆炸聲一直在腦海回響而失眠。以色列國防部復健部門8月推算，每月都會有超過1,000名士兵調離戰場接受治療，35%人報告精神問題，27%人出現心理應激或創傷後壓力症候群。