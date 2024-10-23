金正恩視察戰略導彈基地　批美核武威脅朝安全

距離美國大選兩周之際，北韓領袖金正恩視察運用洲際彈道導彈的戰略導彈基地，檢查與國家安全直接相關的戰略遏制力工作狀態，如各發射設施的功能、能力和值勤情況等，稱近期已多次強調美國戰略核武給北韓安全構成的威脅不斷蔓延升級。南韓傳媒分析指，此舉或為了展示能打擊美國本土的遠程導彈能力。

北韓官媒朝中社周三（23日）報道，金正恩強調，戰略導彈是戰爭遏制力的中樞核心力量，堅持戰略導彈武力為先，實現整體武力的技術現代化，是勞動黨一貫堅持的國防建設戰略重要原則。他提到，潛在危險因素迫切要求他們切實提高戰爭遏制力，並嚴格構建徹底的核武力應對態勢。報道未提及金正恩視察導彈戰略基地的日期，勞動黨中央委員會第一副部長金正植和勞動黨中央委員會副部長金與正陪同他視察。

另外，南韓國防部公開一份2018年12月編製的解密文件《北韓拆除前沿哨所驗證報告》顯示，韓軍同年對北韓根據《九一九軍事協議》拆除的前沿哨所進行驗證時，未切實確認其是否爆破地下設施，但仍發布驗證結果稱朝方哨所被徹底拆除喪失軍事設施功能。執政黨國民力量議員庾龍源認為，這顯示韓軍驗證不到位，政府必須徹查原委，對非法行為採取相應措施。