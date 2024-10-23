美日開展大規模聯演制華　應對印太軍事擴張

日本自衞隊和美軍的大規模聯合綜合演習「利劍」周三（23日）啟動，日本防衞省武官最高領導、統合幕僚長吉田圭秀與美國太平洋艦隊司令克勒周二（22日）在長崎縣的美軍佐世保基地舉行記者會，強調將展現強烈意志，絕對不容許在印太地區以武力單方面改變現狀，暗批中國在區內軍事擴張的行徑。雖然日方強調演習並不針對特定國家，但外界認為有美日攜手制華的意味。

利劍演習每兩年舉行一次，是美日最大規模的實兵演習之一。今次將在周三至下月1日期間舉行，以鹿兒島縣至沖繩縣琉球群島為中心，日美雙方動員約4.5萬人。演習會使用較多民間設施，包括設想自衞隊與海上保安廳在突發事態之際使用而指定的特定機場與港灣，用於運送部隊、運輸裝備品以及自衞隊飛機起降，亦將首次實施把離島作戰中受傷人員運送到本州地區醫院的訓練，並涉及太空、網絡、電磁波等領域，開展反艦作戰等多種訓練。自衞隊周三在宮崎縣新富町的新田原基地向媒體展示聯訓情況，美國空軍F22隱形戰機首次參加以新田原為據點的訓練。

吉田圭秀與柯勒周二在停泊於美軍佐世保基地的美軍兩棲運輸艦聖迭戈號上舉行聯合記者會。克勒稱在演習期間，所有人將實際看到美方保護日本免受任何侵略者威脅的責任。吉田強調，在日本周邊沒法排除發生與烏克蘭同樣嚴重事態的可能性，並談及中國軍方侵犯領空和領海的事例，強調琉球群島防衞的必要性。