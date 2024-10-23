金磚國家峰會第二天　領導人舉行會晤

在俄羅斯喀山舉行的第十六屆金磚國家峰會周三（23日）進入第二天，金磚國家領導人第十六次會晤在上午舉行，各國領導人陸續抵達舉行峰會的喀山世博展覽中心，先出席小範圍會議，之後將舉行擴大會議。同日將舉行與會代表團團長正式會面儀式以及歡迎晚宴。

俄羅斯總統普京在金磚國家峰會上表示，俄羅斯力求鞏固金磚國家在世界上的威信，聚焦解決全球和局部問題，強調金磚國家對全球局勢表現出責任感，不僅限於言語，而是落到實際的行動層面，並提議擬定金磚夥伴國名單和記錄在峰會最終宣言。他指出，金磚國家在國際舞台上擁有很高威信和影響力，金磚國家擁有巨大的經濟、科學、人口和政治潛力。普京又表明支持金磚擴員，並指忽視全球南方國家和東方國家空前的興趣是不對的。

俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，總統普京周二（22日）與前來參加金磚國家峰會的幾乎所有領導人舉行面對面會談，討論最重要和敏感問題，並在非正式晚宴上談及烏克蘭問題。烏沙科夫又指，沙特阿拉伯表示願意與金磚國家密切合作，沙特外長將出席喀山「外展/金磚+」模式的會議。另外，阿聯酋總統內哈延、越南總理范明正、塔吉克斯坦總統拉赫蒙先後抵達喀山參加金磚國家峰會。白羅斯總統盧卡申科亦將啟程前往喀山。