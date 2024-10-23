G7和歐盟擬用俄被凍結資產收益 向烏貸款500億美元

美國財政部長耶倫周二（22日）表示，七大工業國集團（G7）和歐盟非常接近敲定向烏克蘭提供500億美元（約3,900億港元）的貸款計劃，將利用被凍結的俄羅斯央行資產的孳息和收益，美方料為貸款配套出資約200億美元（約1,560億港元）。

耶倫在國際貨幣基金組織和世界銀行年會開始時舉行的新聞發布會上表示，美歐即將敲定上述計劃，在年底前向烏克蘭提供貸款，所有重大問題已解決，又指這是讓俄羅斯承擔對烏克蘭造成損害的成本和費用之方式。她強調，美國為貸款出資將通過俄羅斯資產收益來償還，而非美國納稅人埋單。俄羅斯大部分被凍結資產在歐洲，雖然歐盟每半年需重新凍結，但耶倫非常有信心相關資產將繼續被凍結。

歐洲議會同日表決，批准一項利用凍結俄羅斯央行資產的孳息和收益為抵押，向烏克蘭提供最多350億歐元（約2,938億港元）貸款的計劃。日媒周三（23日）引述外交消息人士指，G7已基本決定在俄烏戰事結束後繼續凍結俄相關資產，這將寫入最快本月內發表的聯合聲明中。