【東方日報世界視線】摩爾多瓦選舉　親歐或輸親俄

摩爾多瓦是烏克蘭與羅馬尼亞之間的一個小國。烏克蘭是歐洲最貧窮的國家，摩爾多瓦則是第二窮，且是自上世紀90年代蘇聯解體後，愈來愈陷於貧困。

2022年俄烏戰爭爆發後，摩爾多瓦更趨親歐盟。一方面，親歐的政府扭轉傳統對俄羅斯的貿易依賴，特別是石油與天然氣，改從歐洲進口，但成本大增，帶來通脹；從俄羅斯進口也大減，外貿轉為依賴歐盟，仍然長期處於逆差。另一方面，2020年及2021年的大選，總統與國會全面轉為親歐，更加速要加入歐盟，歐盟也順應，於2023年納其為候補成員國。可是，親歐政府的統治，因去俄入歐，歐盟的援助不足，經濟依然困難，經濟問題和歐盟遲遲不接納其為成員國以享受歐盟待遇，在政治上使選民開始有離心。今年的大選，政治形勢已經轉變，親歐勢力的支持度大減，現政府大有在大選落敗的機會。

烏克蘭的地緣戰略位置突出，而摩爾多瓦只是作為烏克蘭的鄰國，缺乏資源與人口，至多是作烏國的後勤基地，但農業不佳，工業落後，它對烏克蘭的意義只是不要變成敵國，或投靠俄羅斯破壞北約借烏克蘭東進之戰略，別無其他。摩爾多瓦人口正在大減，外移歐洲者日眾，本地人口自1991年以來已減少三分之一，約為240萬人，老化嚴重，估計10年後更會減少一半。除烏克蘭因素外，歸歐盟或歸俄羅斯都會變成它們的長期負擔。

摩爾多瓦與烏克蘭接壤地，稱德涅斯特河沿岸，已經分裂獨立，為俄語人口集中地，現時駐有1,500名俄軍防衞，使烏克蘭有後顧之憂。南部突厥族人聚居的Gagauzia，在1990年曾一度獨立，現屬自治省，政治上與親歐的中央政府不和。摩爾多瓦的政局實在不穩。10月20日的公投，就憲法是否加入條款標明加盟歐盟的發展方向，以贊成票僅僅過半數通過。而11月3日的總統決選，親歐派有可能落敗，歐盟大為震驚，歐盟領導人接連訪問摩爾多瓦，為執政黨助選，並撥18億歐元援助，基本上等同是政治干預與買票，相當於每人750歐元，高於當地最低工資的280歐元。

依現時趨勢，即使親歐派獲勝，但是反對勢力龐大，歐盟未必會繼續用銀彈支援。烏克蘭戰爭的負擔正由美轉歐，歐盟經濟也疲弱，反歐親俄的勢力只會日漲，一如歐盟內部，北約與歐盟東擴，形勢絕對不佳。

研究院院長 陳文鴻