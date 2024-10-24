美首證3000朝兵抵俄訓練 若參戰將成合法攻擊目標
2024年10月24日 08:06
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南韓國家情報院的衞星圖片拍到北韓士兵在俄羅斯烏蘇里斯克軍事設施聚集。
美國和北約周三（23日）首次證實北韓已派兵到俄羅斯接受訓練，未知後續是否會部署到烏克蘭戰場參戰支援俄軍，警告朝兵一旦赴烏作戰，將是非常嚴重，不只影響歐洲，亦會影響印太地區。
白宮國家安全委員會發言人柯比指出，至少3,000名北韓士兵於本月初乘船抵達俄羅斯濱海邊疆區海參崴，之後分批到俄羅斯東部數個訓練中心，未知他們會否派到戰場支援俄軍，但完成訓練後，有可能前往俄羅斯西部參戰攻打烏克蘭軍隊。柯比表示，美國正與盟友商討如何回應，將於未來數日公布針對在俄羅斯以外推動俄烏戰事的相關對象。他補充，任何被調遣攻打烏軍的北韓士兵，將會成為烏軍的合法攻擊目標。
美國防長奧斯汀當日在意大利羅馬表示，北韓已向俄羅斯提供武器和彈藥，派地面部隊就是下一步，這反映俄羅斯總統普京比外界所知的更深陷麻煩。他稱目前仍需觀察北韓部隊的動向，但根據南韓和烏克蘭的警告，朝兵準備加入俄羅斯陣營參戰。
北約發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）發書面聲明指，盟國已證實北韓向俄羅斯部署軍隊的證據，如果他們在烏克蘭作戰，這將標誌北韓對俄羅斯非法戰爭的支持大幅升級，也是俄羅斯在前線遭受重大損失的另一個迹象。北約內部就此事積極協商，北大西洋理事會將收到南韓的簡報，很快會進一步討論此事。