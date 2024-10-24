美首證3000朝兵抵俄訓練　若參戰將成合法攻擊目標

美國和北約周三（23日）首次證實北韓已派兵到俄羅斯接受訓練，未知後續是否會部署到烏克蘭戰場參戰支援俄軍，警告朝兵一旦赴烏作戰，將是非常嚴重，不只影響歐洲，亦會影響印太地區。

白宮國家安全委員會發言人柯比指出，至少3,000名北韓士兵於本月初乘船抵達俄羅斯濱海邊疆區海參崴，之後分批到俄羅斯東部數個訓練中心，未知他們會否派到戰場支援俄軍，但完成訓練後，有可能前往俄羅斯西部參戰攻打烏克蘭軍隊。柯比表示，美國正與盟友商討如何回應，將於未來數日公布針對在俄羅斯以外推動俄烏戰事的相關對象。他補充，任何被調遣攻打烏軍的北韓士兵，將會成為烏軍的合法攻擊目標。

美國防長奧斯汀當日在意大利羅馬表示，北韓已向俄羅斯提供武器和彈藥，派地面部隊就是下一步，這反映俄羅斯總統普京比外界所知的更深陷麻煩。他稱目前仍需觀察北韓部隊的動向，但根據南韓和烏克蘭的警告，朝兵準備加入俄羅斯陣營參戰。

北約發言人達克拉雅（Farah Dakhlallah）發書面聲明指，盟國已證實北韓向俄羅斯部署軍隊的證據，如果他們在烏克蘭作戰，這將標誌北韓對俄羅斯非法戰爭的支持大幅升級，也是俄羅斯在前線遭受重大損失的另一個迹象。北約內部就此事積極協商，北大西洋理事會將收到南韓的簡報，很快會進一步討論此事。