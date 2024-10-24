韓料朝軍在俄接受現代戰爭訓練　規模將增至逾萬人

南韓國家情報院院長趙太庸周三（23日）出席國會情報委員會會議，披露更多北韓派兵到俄羅斯的詳情。他指截至當日，北韓派到俄羅斯的兵力已達3,000多人，到12月左右規模將增至1萬多人。

國情院推測，北韓本月8日至13日向俄羅斯轉移首批兵力後，再增派1,500多人，目前派兵規模達逾3,000人，他們尚未投入戰場，多數分散在俄境內的各種訓練設施，目前應該處於適應階段。俄羅斯教官認為北韓士兵的體力好，士氣高，但缺乏對無人機攻擊等現代戰爭的理解，若部署至前線，恐出現較多陣亡人員。俄軍亦正在選拔大批可提供韓文翻譯的人員，同時訓練北韓士兵使用軍事裝備和無人機。國情院續指，北韓內部對派兵情況一概不談，但相關傳言已逐漸散開，有迹象顯示朝方為徹底封口並有效管控，已把赴俄士兵的家屬集體隔離在某處。

國情院研判，北韓大致在6月與俄羅斯簽署《全面戰略夥伴關係條約》後隨即討論派兵事宜。對於派兵意圖，國情院認為目的是強化朝俄軍事同盟、發生緊急情況時引俄羅斯介入、尋找經濟困境的突破口、加速軍事現代化建設等。國會情報委員會樸善源指，國情院評估逾萬名北韓士兵將投入俄烏戰爭，情報來源相當可靠。