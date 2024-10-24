俄稱烏欲獲韓武器　北韓派兵屬無中生有炒作

烏克蘭陣營近日指控北韓已向俄羅斯派兵，準備到烏克蘭戰場支援俄軍。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃周三（23日）批評北韓向俄羅斯派兵是無中生有的炒作，兩國在軍事等領域的合作符合國際法準則，也不會對南韓造成任何損害。俄羅斯總統普京親密盟友、白羅斯總統盧卡申科同日接受英媒訪問時直斥對俄朝的指控是「垃圾」，同時承認若第三國士兵參戰，將令衝突升級。

札哈羅娃指出，追溯事件原由，不難理解是誰出於甚麼目的炒作假消息，最先是由烏克蘭媒體報道此事，然後是南韓情報部門，之後到北約秘書長與南韓總統通電話。這與烏克蘭兩年來一直請求南韓提供殺傷性武器有關，南韓顯然是在西方的鼓動下才進行挑釁，俄方認為韓方不應與基輔同流合污。

盧卡申科表示，以普京的性格，他永遠不會試圖說明其他國家參與俄羅斯對烏特別軍事行動，如果任何國家，甚至是白羅斯的武裝部隊出現在接觸線上，這將是衝突升級的一步，因為美英會立即說另一方已經介入，所以會部署北約士兵到烏克蘭。被問及普京有否要求白羅斯出兵支援，盧卡申科稱從來沒有，俄羅斯前防長紹伊古和現任防長別洛烏索夫也沒有。盧卡申科又否認允許俄軍使用白羅斯領土。對於俄羅斯在白羅斯部署戰術核武，盧卡申科指俄方不會在未經他的同意下動用部署白羅斯的武器，而他完全準備好使用核武，但前提是有外國士兵進入白羅斯，否則沒有攻擊任何人的計劃。