金磚峰會倡對話解決俄烏衝突　古特雷斯晤普京捱轟

「金磚+」領導人對話會周四（24日）在俄羅斯喀山會展中心舉行。金磚國家領導人第十六次會晤喀山宣言摘要同日發布，提到烏克蘭問題，讚賞旨在通過對話和外交手段和平解決衝突的相關調解和斡旋建議；另鼓勵金磚國家加強金融合作，促進本幣結算。

宣言摘要強調要致力於衝突預防，通過對話協商以和平方式解決爭端；重申對巴勒斯坦被佔領土局勢惡化和人道主義危機的嚴重關切，強調加薩地帶迫切需要立即、全面、永久停火，重申支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，實現「兩國方案」願景；並強調必須嚴格維護敍利亞的主權和領土完整，推動各方全面恢復履行伊朗核問題全面協議承諾。

摘要關切非法單邊強制措施對世界經濟、國際貿易和實現可持續發展目標的破壞性影響，提出責成金磚國家財長和央行行長繼續研究本幣合作、支付工具和平台，並於下屆金磚主席國任期內提交報告。摘要亦指出，期待深化反恐務實合作，呼籲就反洗錢和打擊恐怖主義融資加強對話，推動金磚國家預防和打擊腐敗合作等。

聯合國秘書長古特雷斯未理會烏克蘭反對，周三（23日）抵達喀山出席金磚峰會，周四與俄羅斯總統普京舉行會晤，為兩年來首次。據報俄烏問題並非二人討論重點，除了烏克蘭局勢外，還討論聯合國行動議題、中東危機等問題。古特雷斯曾拒絕烏方邀請，未參加瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，烏方批評他訪俄是錯誤選擇，損害聯合國聲譽，立陶宛亦認為不可接受。