魯賓天文台明年啟用　推動暗物質研究

宇宙中有大約85%的物質是「暗物質」，如果沒有它們的存在，星系就不能按照現有方式運轉。美媒周三（23日）報道，位於智利北部的魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）目前已進入最後施工階段，並配有全球最大的數碼相機，預計於明年正式投入使用，或有助揭示暗物質的真實本質。

魯賓天文台自2015年開始建造，屬美國國家天文台之一，得到美國能源部科學辦公室和國家科學基金會聯合資助。天文台的名字正是取自美國已故女天文學家魯賓(Vera C. Rubin) ，她於1970年代發現星系在銀河邊界的移動速度比預期要快，從而首次證實暗物質的存在。

天文台完工後，科學家將進行一項為期10年的調查，利用全球最大的數碼相機，每3晚便能對整個可見天空進行一次成像觀測，並產生數千張照片。每張照片從智利傳輸到美國只需60秒，人工智能（AI）將首先對照片展開分析，搜尋任何變化或移動的天體，如果發現任何異常現象，就會產生警報。

美國耶魯大學天文學教授納塔拉詹 (Priyamvada Natarajan) 表示，魯賓天文台有望在許多方面打破紀錄，整個天文學界都在等待它正式啟用，最令人興奮的便是它有望推動暗物質研究，相關發現肯定會讓魯賓感到高興。