若以軍施襲破壞重大　伊朗擬射千枚導彈反擊

美國傳媒周四（24日）引述4名伊朗官員報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊已下令武裝部隊擬訂多個軍事計劃反擊以色列的報復行動，規模很大程度上視乎以軍攻勢造成的嚴重性。預期以軍將發動攻擊，伊朗武裝部隊近來數周已進入全面戒備狀態，加強在敏感軍事和核子設施的防空。

伊朗官員表示，如果以色列的襲擊有限度地針對少量軍事基地、導彈和無人機武器庫，伊朗可能不會反擊。若以色列的攻勢造成廣泛破壞和大量傷亡，伊朗會報復。而哈梅內伊已下令，一旦以軍打擊伊朗石油、能源設施或核設施，就必須反擊。官員指，如果以軍攻勢對伊朗造成重大破壞，正在考慮的反擊方案包括向以色列發射最多1,000枚彈道導彈；升級區內伊朗代理人的攻擊；擾亂波斯灣和霍爾木茲海峽的全球能源運輸和航運。

知情革命衞隊成員透露，指揮駐伊拉克和敍利亞部隊打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的高級將領，近日已部署到所有邊境省份，憂慮一旦伊朗與以色列開戰，IS這類武裝組織和分離武裝會發動襲擊。

與伊朗政府有聯繫的政治分析師伊馬尼（Nasser Imani）稱，伊朗真的不想與以色列開戰，中東局勢失控沒有任何好處，若以色列的報到行動是象徵式和有限度，伊朗應該不會反擊，結束你來我往的攻擊。現階段，伊朗不視以色列為存在威脅，相信持久的衝突具破壞性，會阻礙新政府與西方談判解除制裁的計劃。伊朗近日採取多項外交行動，曾透過秘密渠道向美國政府傳遞信息，試圖壓制以色列和避免戰爭，同步加強與阿拉伯國家的關係，以及與土耳其、中國和俄羅斯磋商。