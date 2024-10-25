歐洲議會反對濫用聯合國2758號決議　華嚴正交涉

周五（25日）是聯合國2758號決議53周年，歐洲議會周四（24日）以壓倒性的票數通過最新支持台灣決議，表明反對中國大陸濫用聯合國2758號決議，譴責大陸在台灣周邊進行軍事威嚇，並支持台灣的國際參與。大陸駐歐盟使團發言人周五指，陸方對違反一中國原則、干涉中國內政的錯誤行徑表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

聯合國大會第2758號決議關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」，於1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決並通過，中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位。大陸駐歐盟使團發言人批評，歐洲議會不顧陸方堅決反對，一意孤行通過有關涉台決議，惡意歪曲決議，是對事實的歪曲、對國際法的踐踏、對戰後國際秩序和公認國際關係準則的公然挑釁。決議從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」、「一中一台」，在這一原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

發言人重申，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，一中原則是公認的國際關係基本準則，也是大陸同世界各國及歐盟建立和發展關係的政治基礎，是一條不可逾越的紅線。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。陸方敦促歐方恪守政治承諾，將一中原則落到實處，在台灣問題上謹言慎行，切實維護北京與歐洲關係的政治基礎。