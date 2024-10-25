美媒：馬斯克2022年起定期與普京對話

近日積極為美國共和黨總統候選人、前總統特朗普拉票的富豪馬斯克，周四（24日）被指自2022年底開始定期與俄羅斯總統普京接觸，普京為向中國「賣人情」，去年年底曾要求馬斯克不要在台灣上空啟動星鏈衞星網絡服務。

美國《華爾街日報》報道，馬斯克於2022年10月公開表示曾於2021年4月與普京對話，討論太空。二人其後仍有對話，馬斯克於2022年至今年也有與俄羅斯高官接觸，其中一人是俄羅斯總統辦公廳第一副幕僚長基里延科（Sergey Kiriyenko），未知對話內容。知情者指，馬斯克2022年開始與俄羅斯高官定期對話，當時他受到來自克里姆林宮的商業壓力及間接威脅。

2022年秋季，歐亞集團總裁布雷默（Ian Bremmer）聲稱馬斯克告知他曾與普京和克宮官員討論烏克蘭，俄方無論如何都要保住克里米亞和烏克蘭的中立性，若烏軍侵犯克里米克，俄方將使用核武。馬斯克曾公開否認布雷默的消息。到去年年底，克宮首次要求馬斯克不要啟動在台灣上空的星鏈衞星，作為俄羅斯給中國的人情。

知情美國、歐洲及俄羅斯現任和前任官員證實報道內容，指馬斯克與普京的討論觸及私人話題、商業和地緣政治局勢。知情人士說，美方在此事面對難題，政府非常依賴馬斯克旗下技術，例如需使用太空探索公司SpaceX發射國家安全衞星，太空總署亦需靠SpaceX接送太空人往返國際太空站。出於太空項目合作，馬斯克獲得美國政府的最高機密安全許可，美國政府不喜歡他與普京接觸，但無警告他可能有潛在國安問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，馬斯克只與普京通過一次電話，討論太空及未來科技等，除此之外普京及克宮官員都沒有與馬斯克定期對話。美國國防部發言人稱，不評論任何個人的安全許可、審查或狀態。