賀錦麗喬治亞州造勢　奧巴馬等人站台

距離美國總統選舉不足兩周，民主黨總統候選人賀錦麗周四（24日）在關鍵搖擺州喬治亞州舉行造勢集會，獲前總統奧巴馬及多位名人站台，吸引約兩萬人參加。最新民調顯示，62％受訪者認為選後極可能及有可能發生暴力事件，約一半人贊成動用軍隊制止騷亂。

為賀錦麗站台的名人包括搖滾歌手斯普林斯汀（Bruce Springsteen）、荷里活影星森姆積遜（Samuel L. Jackson）、導演史碧奇李（Spike Lee）及演員兼導演佩里（Tyler Perry）。賀錦麗與奧巴馬及一眾名人呼籲選民提早投票，用選票阻止共和黨總統候選人特朗普再度入主白宮。斯普林斯汀認為，特朗普不了解美國、歷史及國民骨子裏精神。

美媒與民調機構益普索（Ipsos）上周五至周日（18日至20日）訪問1,028名美國成年人，其中七成民主黨選民認為選後會發生暴力事件，共和黨選民中則有59%認同。63%整體受訪者對計票準確度感到「極有信心」及「還算有信心」，77%受訪者表示即使支持候選人落選，也願意接受結果。