機艙服務員收集乘客婚姻建議　為副機長送驚喜

結婚是人生大事。美國一架客機近日在飛行途中，機艙服務員和機長突然向乘客宣布副機長即將舉行婚禮，邀請機上所有機組人員和乘客在紙巾寫上婚姻建議，作為禮物送給副機長，令副機長頓時感動不已。

美媒周四（24日）報道，涉事航班由德州聖安東尼奧飛往達拉斯，機艙服務員潘約翰（John Phan）起初想為即將結婚的副機長武特克（Warren Wudtke）創造一些難忘回憶，於是找到機長商量對策。在機長配合下，兩人透過廣播向機上所有人宣布這一好消息。

從收集回來的紙巾可見，幾乎所有76名乘客都參與這次活動，紛紛在紙巾寫下建言和祝福。有乘客寫道，永遠把彼此放在第一位，也永遠不要停止約會。另有人與他的妻子分享自身經驗，寫道：「享受不在空中的時刻，這對你的妻子來說意義重大。」

當飛機抵達目的地，駕駛艙門打開後，潘約翰再次廣播，邀請乘客們向武特克送上熱烈掌聲，並將厚厚一疊紙巾和預先準備的皇冠送給武特克。潘約翰憶述，當時的機艙內的氣氛充滿感染力，對於這份來自乘客和機組人員的熱情，武特克顯然不知所措。