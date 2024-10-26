學者：賀錦麗特朗普重點鼓動基本盤　普通人才是造王者

美國總統選舉掀動國際政局，今屆的兩位候選人特朗普和賀錦麗到底鹿死誰手備受關注。東網近日誠邀香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革教授（Peter Beattie）從兩個陣營的競選策略、選民關注議題等角度，分享對今屆美國選舉的看法，並由周六（26日）起一連3日刊出專訪內容。

針對賀錦麗陣營和特朗普陣營的競選策略，裴弼革認為兩者主要關注各自陣營的固定支持者，試圖最大限度地提高強烈傾向民主黨或共和黨選民的投票率。從賀錦麗競選活動的重點可見，她較少關注具體政策，而是較為聚焦說明特朗普對特定選民，如非「白人」、同性戀社群和女性群體等構成的潛在威脅。特朗普同樣較少關注具體政策，更重點關注賀錦麗及其所謂「社會主義」意識形態對美國經濟，以及擁有大量移民人口的社區構成之威脅。雙方都沒有倡導全民健保、結束加薩種族滅絕等受廣泛認可的政策來吸引更龐大選民群體，即通常不投票、不傾向任何主要政黨的人。美國大多數選民都是「不可靠選民」，他們不會投票給任何一個黨派候選人，甚至根本不會投票，這在美國政治不是新鮮事。在2016年大選，特朗普當選很大程度上歸功於習慣性不投票者打破過往做法，投票支持他，令天秤剛好傾向他。在今屆大選，雙方都把壓倒性的注意力集中鼓動固有選民，而非透過提出民調中獲多數人支持的政策吸引新選民，賀錦麗陣營試圖吸引部分對特朗普反感的共和黨選民，特朗普則嘗試吸引勞工階級的民主黨選民。

共和黨和民主黨都有各自的「基本盤」，被問及中間派會否成為「造王者」，裴弼革認為這取決於「中間派」的定義。他解釋，在美國主流政治論述中，「中間派」或「溫和派」選民通常被定義為政治觀點介於意識形態領域自由派的民主黨和保守派的共和黨之間人士。基於此定義，許多政治和媒體精英都是「中間派」，通常在支持合法墮胎、移民、同性戀社群權利等社會問題上傾向自由主義觀點，在經濟問題則持更保守觀點。他提及有民調顯示，「中間派」在美國已是極少數，反而更多人在社會議題持保守觀點，在經濟議題持自由觀點，就如許多特朗普狂熱支持者一樣。一批堅定的共和黨或民主黨選民，在經濟及社會問題的觀點則仍然與黨派傾向保持一致。

裴弼革提出一個值得公眾注意的現象，美國大眾媒體的大部分政治評論員忽略「中間派」和「溫和派」的輿論研究，故重複指出「中間派」或「溫和派」選民會決定選舉結果的謬傳。事實上，對政治最不感興趣和極少關注相關事件的人才是真正「造王者」或搖擺選民。已故美國政治學家康弗斯（Philip Converse）把此類選民形容為「時代的本質」（nature of the times），亦即是普通人，他們對政治沒有太大興趣，亦不太了解政治，只是偶爾在選舉中投票，當他們感覺國家表現良好時，會投票給執政者的政黨；當他們感覺國家表現不佳時，就會投票給反對派政黨。