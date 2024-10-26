政綱：特朗普擬延續任內減稅　賀錦麗側重工人中產

受俄烏戰爭影響，美國一度出現通脹困境，兩名總統候選人如何應對經濟問題自然備受國民關注。共和黨代表特朗普主張延續其政府2017年減稅政策，民主黨對手賀錦麗則批評特朗普減稅政策偏袒富人，誓言上任後將減免多達一億工人及中產階級部分稅款。兩人均認同提高兒童稅收抵免額，以及向本土企業提供稅收減免。以下是兩人經濟問題政綱要點：

特朗普：

●維持社會安全福利及聯邦醫療保險制度。

●延續2017年在任時推出減稅政策，把最高個人稅率從最高39.6%降至37%，企業稅率從最高35%降至21%。

●取消聯邦貼士稅。

●終止社會保障福利所得稅。

●提高兒童稅收抵免額至5,000美元（約3.9萬港元）。

●對所有進口美國商品徵收10%關稅，並對來自中國商品徵收60%關稅。

●在美國境內生產商品公司，企業稅率降至15%。

●反對廣泛免去學生貸款債務，支持把債務整合至驅動收入還款計劃。

賀錦麗：

●不對年收入低於40萬美元（約312萬港元）家庭加稅。

●擴大兒童稅收抵免，向每個兒童提供3,600美元（約2.8萬港元）補助。

●取消特朗普減稅政策，確保富人及大型企業繳納公平稅額，年收入超過100萬美元（約780萬美元）群體資本利得稅提高至28%。

●擴大減免小型企業稅款，在關鍵領域加大投資。