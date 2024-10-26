政綱：特朗普促趕非法移民　賀錦麗誓保權益

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普執政時強硬處理非法移民問題，與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗取態形成強對比。在是次總統選舉拉票過程中，特朗普承諾遞解非法移民出境，反而賀錦麗主張全面改革移民制度。以下是兩人應對非法移民問題政綱重點：

特朗普：

●承諾啟動與1950年代「濕背行動」類似、國家史上最大規模驅逐行動。他計劃把非法移民安置在大型集中營，依據「加速驅散」方式遣返出境，另會聘請更多官員等參與行動，甚至不排除出動軍隊。

●再次嘗試廢除「童年抵美者暫緩遣返」（DACA）計劃。

●不排除恢復拆散非法移民父母及子女措施。

●暫停接收難民計劃，並恢復且擴大禁止以回教信徒為主國家的難民入境。

●恢復《移民保護協議》（MPP），強制尋求庇護人士在墨西哥等待審批，或轉移至其他國家。

●恢復《第42條法案》，讓邊境人員可用防治肺結核等傳染病為由，拒絕非法移民入境。

賀錦麗：

●將非法移民問題歸咎於共和黨否決兩黨邊境協議。

●全面改革移民制度，確保安全及獲得公民身份途徑。