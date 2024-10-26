研究指接吻起源不浪漫　演變自靈長類梳毛行為

接吻被認為是人類最原始的欲望之一，科學家一直好奇背後原因。英國沃里克大學的進化心理學家拉米拉（Adriano Lameira）日前提出一項新理論指，接吻起源於700萬年前的猿類祖先，演變自噘起嘴唇輕輕吮吸，為同伴的毛髮除虱。

拉米拉認為，今天所有的親吻形式都是從類人猿之間，這種儀式性獨特交流演變而來，是用來表達和加強社會及親屬關係，可能會遍及全身，最後以嘴對嘴接觸結束。但隨人類進化，在約200萬至400萬年前，梳理毛髮逐漸失去作用，只保留了嘴對嘴接觸的最後流程。

拉米拉在論文提到，接吻是人類進化史上的又一遺迹，直到約幾百萬年前才開始獲得性的含義，成為一種先於交配的行為，以及普遍示愛方式。他總結稱，接吻代表了一種幸存下來的退化靈長類梳理形式，保留了形式、背景和功能，現今已變成具象徵意義及社會約束力的人類自然信號。

目前最早關於人類接吻的紀錄可追溯至約4,500年前中東的美索不達米亞，即現今伊拉克和敍利亞一帶。拉米拉表示，可能還需進一步研究來解釋接吻欲望和性衝動之間的密切聯繫。論文已發表在《進化人類學》雜誌。