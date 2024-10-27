今年已有近3萬人　經英倫海峽偷渡至英國

英國內政部上周六（26日）發消息稱，截至上周五（25日），今年經英倫海峽偷渡至英國的人數已有近3萬人。

據指，上周五當天就有424人經英倫海峽偷渡至英國，使今年以此類方式偷渡至英國的總人數達到29,578人，這一數字超過了去年全年的29,437人。近年來，非洲及中東多地的非法移民，從法國等國乘坐小船經英倫海峽偷渡至英國的現象一直存在，長期困擾英國政府。非法移民問題導致英國庇護系統不堪重負。

英國官方數據稱，自2018年開始統計以來，乘坐小船經英倫海峽非法進入英國的人數已超過10萬人。為應對非法移民問題，英國上屆保守黨政府曾推出盧旺達計劃，即把抵達英國的非法移民遣送至盧旺達，並向盧旺達提供相應資金。此項法案本已通過，後被今年7月上台的工黨政府廢止。

實際上，對於此問題，英國國內也有不同聲音。如英國援助影響獨立調查委員會就曾表示，無限制增加收容尋求庇護者的支出超越正常的責任界限。而英國慈善機構難民委員會的報告則稱，兩年內，內政部從收容旅館驅逐出大量尋求庇護者，使這些人無家可歸，該機構呼籲政府和地方當局應為尋求庇護者提供進一步支持。