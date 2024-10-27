米歇爾為賀錦麗站台　特朗普拉攏回教選民

美國總統大選將至，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，以及共和黨候選人、前總統特朗普上周六（26日）同樣到關鍵搖擺州密歇根州拉票，兩人均提及一旦上台，將會致力協助結束以巴戰事。

賀錦麗上周六在密歇根州南部城市卡拉馬祖舉行競選活動，主要聚焦說明其在墮胎權、稅收及醫療保健等問題上與特朗普的對比，期間有反對以巴戰事的示威者在她上台時喝倒采，她隨後指出必須結束戰事。前總統奧巴馬的夫人米歇爾當天亦為賀錦麗站台，她表示若反對墮胎的特朗普再度入主白宮，將對女性健康帶來可怕後果，呼籲選民投票給賀錦麗。

特朗普當日則到汽車業重鎮底特律拉票，並在集會上向汽車業工人承諾將扭轉經濟衰退，同時揚言可以結束中東衝突並實現和平，認為自己應該獲得回教選民支持。另一方面，總統拜登上周六在賓夕凡尼亞州匹茲堡為賀錦麗拉票期間，提及最近積極支持特朗普的富豪馬斯克，批評對方在移民問題上表現虛偽，稱來自南非的馬斯克在美國職業生涯開端，便是從非法勞工開始，現在卻支持特朗普反移民和開放邊境的立場。特朗普競選團隊暫未回應有關言論。