學者：美選民最緊張經濟議題　無論誰勝選恐爆示威

香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革教授（Peter Beattie）除了與東網分享對兩位美國總統候選人競選策略的看法外，還分析了選民在今屆選舉仍然最關注經濟議題，特別是通脹，但兩黨支持者都把問題歸咎於另一黨派的政策累事。他預測，無論是特朗普或賀錦麗勝選，雙方支持者都不會認帳，可能會爆發大規模示威。

裴弼革引述民意調查機構蓋洛普（Gallup）最近的民調指出，「經濟」在今屆選舉再次成為選民首要關心的政策，反映大部分人擔憂目前美國面臨的通貨膨脹及物價上漲問題。對共和黨支持者而言，他們認為現任總統拜登需為商品價格上漲問題負責，並相信特朗普或能以某種方式減緩趨勢。他們還可能認為，拜登政府政策在薪資、就業和國內生產總值（GDP）增長等方面均遜於特朗普執政時期，民主黨執政時的經濟表現比實際情況更糟。至於民主黨支持者，他們可能認為近期的通貨膨脹和物價上漲並非拜登政策問題，經濟情況比實際表現要好，問題是特朗普政府削弱了美國經濟。

民調顯示選民第二關心的問題是「美國民主」，這對不同黨派支持者有截然不同的含義，民主黨人擔心若特朗普再入主白宮會成為獨裁者；共和黨支持者則擔心民主黨涉及選舉舞弊，利用總統權力在未來選舉中欺騙共和黨人。另外，大多數美國人都認為墮胎、槍管和移民等社會問題，醫療保健、貿易、財富和收入差距等經濟問題，以及以巴衝突、中俄政策等外交事務「極其」或「非常」重要。裴弼革特別提到，生態危機與核武代表了美國和世界面臨的唯一兩個真正生存威脅，但只有一半美國人認為氣候變化議題極其或非常重要，四分之一人認為它根本不重要，反映出大眾媒體對生態危機的報道情況令人遺憾。

美國政治環境撕裂日深，特朗普2020年拒絕承認敗選的前車可鑑下，裴弼革認為選後的情況不難預見，短期而言，敗方支持者將會被激怒。若賀錦麗獲勝，特朗普支持者可能會聲稱民主黨選舉舞弊，繼而展開大規模抗議；若特朗普獲勝，賀錦麗支持者都會發起大規模示威，未知會否出現新的「通俄門」式陰謀論來解釋競選失敗。不過，他指出美國極端的政治兩極化只適用於共和黨和民主黨支持者，不適用於整個美國，不論大眾媒體培養哪個黨派受眾，都會引起另一黨派支持者的恐懼及憤怒。對政治不感興趣的大多數人則會繼續在兩極分化下如常生活，但可能會意識到生活變得愈來愈艱難。無論選後短期情況如何，中期結果可能是群眾不滿情緒擴大，因為兩黨將繼續犧牲廣大公眾利益為代價，主要服務支持其黨派的選區和州份。

裴弼革還指出，社會大眾應該更多關注「世代交替」的現象，因為美國民意調查始終顯示自互聯網出現後，老一輩和年輕一代在各種問題上的觀點存在巨大差距。部分事實、新聞、觀點、分析永遠不會出現在電視、報紙和廣播等傳統平台，但懂得運用互聯網的人很容易就能找到相關資訊，其中不少內容值得參考和深思。只有網上資訊的多樣性才能使美國人如同《獨立宣言》所述「對人類的意見表現出適當尊重」，意思是不論是否與美國政治精英的傳統智慧有牴觸，美國人都能在網上了解世界各地的觀點。長此以往，除非美國政府成功監控網絡，否則大眾普遍觀點會愈來愈趨於現時千禧世代的共識，即減少軍國主義和民族主義，更尋求和平和國際主義。若未來能夠避免生態災難，美國的未來，以及它與世界其他國家的關係將變得更和諧。