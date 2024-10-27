大選一周回顧　特朗普續攻搖擺州　賀錦麗勤邀名人站台

距離美國大選剩下一周多時間，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗及共和黨總統候選人、前總統特朗普，繼續積極到關鍵搖擺州造勢，爭取為數不多的拉票時刻。過去一周，兩人依然到賓夕凡尼亞州、喬治亞州和密歇根州等州份拉票，特朗普更以到麥當勞「客串」員工等方式，吸引選民注意；賀錦麗則在多場競選活動積極邀請名人站台，爭取更多選民支持。以下是美國時間上周日（10月20日）至上周六（10月26日）的一周大選重點回顧：

【10月20日】

•特朗普繼續主攻關鍵搖擺州拉票，前往賓夕凡尼亞州郊區的一間麥當勞「客串」員工，繫上黑色圍裙炸薯條，親自遞給購餐車道的顧客，數千人站在麥當勞對面的街道圍觀。他又指部分原因是為了嘲諷賀錦麗，她聲稱自己在加州讀大學時在麥當勞打工，特朗普則質疑她從未在麥當勞工作。

•賀錦麗到喬治亞州亞特蘭大的兩座黑人教堂，呼籲選民提早投票，著名黑人視障唱手史提夫旺德（Stevie Wonder）為她獻唱生日快樂歌，呼籲選民在投票時着眼大局。

【10月21日】

•特朗普在北卡羅萊納州會見參與應對颶風海倫妮的救援人員，並稱不擔心當地投票系統。他誓言引用外國敵人法應對移民問題，並加速清除當中黑幫成員。他又指控民主黨試圖在今年選舉舞弊，但未詳細解釋。

•賀錦麗在賓夕凡尼亞州獲共和黨前聯邦眾議員、前副總統切尼女兒伊莉沙白（Liz Cheney）站台，敦促因覺得特朗普行為滑稽和幽默而支持他的選民，需充分理解他對民主構成威脅。

•11名前共和黨官員和政府律師已去信司法部，要求調查美國富豪馬斯克向簽署指定請願書的登記選民發放100萬美元（約780萬港元）是否違反選舉法律。

【10月22日】

•特朗普在佛羅里達州多拉爾與拉美裔商界領袖舉行會議，指摘賀錦麗在競選中放假是懶惰，並在北卡羅萊納州格林斯博羅集會拉票，期間直斥奧巴馬是「真正的混蛋」。

•賀錦麗接受專訪，憂慮特朗普會過早宣稱選舉勝利，重演2020年情況。億萬富豪比爾蓋茨（Bill Gates）私下向賀錦麗的超級政治行動委員會旗下組織捐贈約5,000萬美元（約3.9億港元）。

•總統拜登走訪新罕布什爾州競選辦公室時向民主黨人發言時，指特朗普是民主的威脅，必須封鎖他。

【10月23日】

•賀錦麗在賓夕凡尼亞州出席市民大會時，認同特朗普是法西斯分子，嘲諷特朗普興建美墨邊境圍牆未能解決移民問題，但拒絕說明自己是否支持有關措施。

•特朗普在喬治亞州拉票，獲退選總統的小羅拔·甘迺迪站台。特朗普承諾當選後將斥巨資投入醫療保健事務，又指摘拜登前一天說要封鎖他是干預選舉，拜登應因此受起訴。

•司法部發信警告馬斯克，指他向選民隨機派100萬美元可能違反聯邦選舉法律。

【10月24日】

•賀錦麗在關鍵搖擺州喬治亞州舉行造勢集會，獲前總統奧巴馬及多位名人站台，吸引約兩萬人參加。她與奧巴馬及一眾名人呼籲選民提早投票，用選票阻止特朗普再度入主白宮。當天為賀錦麗的搖滾歌手斯普林斯汀認為，特朗普不了解美國、歷史及國民骨子裏精神。

•為總統特朗普積極拉票的富豪馬斯克，被指自2022年底開始定期與俄羅斯總統普京接觸，普京為向中國大陸「賣人情」，去年年底曾要求馬斯克不要在台灣上空啟動星鏈衞星網絡服務。

【10月25日】

•特朗普接受男藝人及播客羅根（Joe Rogan）訪問，期間提及他就任總統期間最大錯誤是任用「壞人，或不忠誠的人」，再次重申2020年的總統選舉結果被操縱，但被主持人問及會否公布相關證據時，他轉移了話題。他同日到密歇根州特拉弗斯城（Traverse City）參加競選集會時遲到兩個半小時。賀錦麗競選團隊隨後發聲明批評稱，特朗普只在乎他自己。

•賀錦麗在德州休斯敦拉票，活動期間若特朗普當選將會進一步壓迫女性權利，同時強調該州因墮胎禁令而對醫療問題造成日益嚴峻的負擔。女歌手Beyonce當天亦為賀錦麗站台，指出自己以一名母親的身份出席該活動，希望能處於一個能自由控制自己身體且不分裂的世界，揚言現在「是時候唱一首新的歌曲」。

【10月26日】

•賀錦麗在密歇根州南部城市卡拉馬祖拉票，主要聚焦說明其在墮胎權、稅收及醫療保健等問題上與特朗普的對比，期間指出必須以巴結束戰事。前總統奧巴馬的夫人米歇爾當天亦為其站台，表示若反對墮胎的特朗普再度入主白宮，將對女性健康帶來可怕後果，呼籲選民投票給賀錦麗。

•特朗普在密歇根州汽車業重鎮底特律拉票，期間向汽車業工人承諾將扭轉經濟衰退，並揚言能結束中東衝突及實現和平，值得回教選民支持。

•總統拜登在賓夕凡尼亞州匹茲堡為賀錦麗拉票期間，批評馬斯克在移民問題上表現虛偽，稱來自南非的馬斯克在美國職業生涯開端，便是從非法勞工開始，現在卻支持特朗普反移民和開放邊境的立場。