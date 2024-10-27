政綱：賀錦麗反對墮胎禁令　特朗普倡各州制訂

在經濟以外，特朗普和賀錦麗的國內政策政綱取態相異。其中在墮胎問題上，賀錦麗明確反對全國墮胎禁令，特朗普一度支持禁令，後改稱墮胎政策應由各州自行制訂。特朗普支持擁槍權利，賀錦麗則認為應引入更多監管。賀錦麗支持性小眾權益，特朗普則強調傳統價值觀。以下是兩人國內政策問題政綱重點：

特朗普：

【墮胎】

●曾稱不排除上任後簽署全國墮胎禁令，後改稱墮胎政策應由各州自行制訂。

●曾稱佛羅里達州禁止孕婦懷孕滿6周後墮胎太嚴格，後來轉軚同意。

●認同孕婦因強姦、亂倫或胎兒危及生命時屬例外情況，可以墮胎。

●願意上任後限制口服墮胎藥米非司酮使用。

【槍械】

●建議為校園隱敝攜帶槍械並希望接受訓練的教師提供稅收抵免。

●反對設置無槍區。

●終止拜登任內針對槍械擁有者和製造商的政策。

【性小眾及教育】

●削減教授批判種族理論學校的聯邦經費。

●撤銷教授變性議題學校的聯邦資助，希望學校教授傳統性別角色。

●禁止跨性別女性參加女性運動。

●削減接供變性治療醫院的聯邦經費。

●禁止全國兒童性器官切割手術。

賀錦麗：

【墮胎】

●強調恢復生育自由和保護公民權利的重要性。

●誓言永遠不會允許全國性墮胎禁令。

●將在國會通過保護墮胎權的法案。

【槍械】

●禁止攻擊性武器。

●要求進行普遍背景調查。

●加強執法部門權力。

●建立防止槍枝暴力項目。

【性小眾及教育】

●努力推動平等法通過，把性少眾群體健康、教育等保障納入法律保護範圍。