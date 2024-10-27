政綱：賀錦麗反對墮胎禁令　特朗普倡各州制訂

2024年10月27日 14:00
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    美國墮胎政策一直備受關注。（Getty Images圖片）
    在經濟以外，特朗普和賀錦麗的國內政策政綱取態相異。其中在墮胎問題上，賀錦麗明確反對全國墮胎禁令，特朗普一度支持禁令，後改稱墮胎政策應由各州自行制訂。特朗普支持擁槍權利，賀錦麗則認為應引入更多監管。賀錦麗支持性小眾權益，特朗普則強調傳統價值觀。以下是兩人國內政策問題政綱重點：
    特朗普：
    【墮胎】
    ●曾稱不排除上任後簽署全國墮胎禁令，後改稱墮胎政策應由各州自行制訂。
    ●曾稱佛羅里達州禁止孕婦懷孕滿6周後墮胎太嚴格，後來轉軚同意。
    ●認同孕婦因強姦、亂倫或胎兒危及生命時屬例外情況，可以墮胎。
    ●願意上任後限制口服墮胎藥米非司酮使用。
    【槍械】
    ●建議為校園隱敝攜帶槍械並希望接受訓練的教師提供稅收抵免。
    ●反對設置無槍區。
    ●終止拜登任內針對槍械擁有者和製造商的政策。
    【性小眾及教育】
    ●削減教授批判種族理論學校的聯邦經費。
    ●撤銷教授變性議題學校的聯邦資助，希望學校教授傳統性別角色。
    ●禁止跨性別女性參加女性運動。
    ●削減接供變性治療醫院的聯邦經費。
    ●禁止全國兒童性器官切割手術。
    賀錦麗：
    【墮胎】
    ●強調恢復生育自由和保護公民權利的重要性。
    ●誓言永遠不會允許全國性墮胎禁令。
    ●將在國會通過保護墮胎權的法案。
    【槍械】
    ●禁止攻擊性武器。
    ●要求進行普遍背景調查。
    ●加強執法部門權力。
    ●建立防止槍枝暴力項目。
    【性小眾及教育】
    ●努力推動平等法通過，把性少眾群體健康、教育等保障納入法律保護範圍。