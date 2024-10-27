傳以軍F35I隱形戰機首入伊朗空域　襲德黑蘭目標

以色列上周六（26日）空襲伊朗報復，疑似出動F35I隱形戰機。總部位於英國倫敦的波斯語衞星電視頻道「Iran International」報道，F35I首次進入伊朗空域，並打擊首都德黑蘭附近的目標。

有以色列消息人士透露，F35I飛越德黑蘭上空轟炸區內目標。伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維指，以軍戰機取道駐伊拉克美軍提供的空域，在距離伊朗邊境100公里的地方發射配備輕型彈頭的遠程導彈，攻擊西部伊拉姆省、胡齊斯坦省邊境及德黑蘭省雷達設施。穆薩維強調，防空系統成功攔截大部分來襲導彈，空襲造成的損害有限，且以軍戰機沒有進入伊朗領空。部分受損雷達立即修復，其餘則待修。與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社證實，增至4名伊朗軍人死於空襲，其中兩人是導彈部隊軍官。

美國新聞網「Axios」援引消息稱，部署戰略要地保護德黑蘭、核能和能源設施的4套俄製S300防空系統受到攻擊。以軍還擊中伊朗北部霍吉爾（Khojir）兩處導彈固體燃料混合設施，12座用於生產遠程彈道導彈固體燃料的混合器嚴重損毀，削弱伊朗更新導彈庫存能力。混合器屬於精密設備，伊朗無法自行生產，必須向中國採購，重新製造需時一年。