外媒指內塔尼亞胡　更希望特朗普重返白宮

美國總統大選踏入倒數階段，法媒周日（27日）報道，儘管美國共和黨總統候選人特朗普對以色列的立場不一，但以色列總理內塔尼亞胡很可能希望特朗普重返白宮。

報道指，特朗普一方面鼓勵內塔尼亞胡轟炸伊朗核設施，另一方面又揚言他將向以色列施壓，要求結束戰爭。但內塔尼亞胡認為，特朗普作為一名孤立主義者，可能會給他帶來更多自由，來應對加薩和黎巴嫩衝突。

內塔尼亞胡前幕僚長布什斯基（Aviv Bushinsky）說：「他（內塔尼亞胡）與共和黨人打交道的經驗非常好。不像民主黨人對他那麼嚴厲。」他認為，內塔尼亞胡願意承擔特朗普不可預測的風險。特朗普任總統期間，將美國大使館遷至耶路撒冷，並承認以色列對被佔領的戈蘭高地的主權，並監督3個阿拉伯國家與以色列關係的正常化。

調查顯示，特朗普不僅受到內塔尼亞胡的歡迎，也受到以色列公眾的歡迎。以色列上月一項民調顯示，68%以色列人認為特朗普是最能服務於以色列利益的候選人。儘盡民主黨總統候選人賀錦麗強調支持以色列及其自衞權，但只有14%以色列人選擇了她。