中國人綁架中國人　馬來西亞警方拘8疑犯救人質

馬來西亞傳媒周日（27日）報道，一名中國籍男子疑因債務糾紛，近日乘坐電召車前往吉隆坡國際機場（KLIA）途中遭同鄉綁架，綁匪事後向其家屬索要30萬令吉（約53.7萬港元）贖金。警方在案發隔日救出被綁男子，8名疑犯落網，當局正追緝犯案同夥。

雪州總警長拿督胡申表示，事發本月18日早上7時30分，發生在隆布大道布城收費站。受人當時正前往吉隆坡國際機場、打算返回中國，詎料途徑案發地時遭人截下並押走。警方循線索，案發隔天逮捕4名中國籍男子，還找到因試圖逃跑而跳樓受傷的受害人，並於上周二（22日）逮捕另1名本地男子。

胡申指，綁匪將受害人關押在吉隆坡的一處場所。警方調查後，發現綁匪是為了勒索受害者家人，據稱受害人家人欠綁匪錢財，並想借此索要贖金。不過，受害者家屬目前尚未支付贖金，而警方正在調查此案，除了搜查證物，警方正追緝幾名涉案者。4名中國嫌犯將被延扣至周一（28日），而本地男子則被延扣至周二（29日）。雪邦警區代主任山哥峇警監發周日表示，事後再逮捕2名男子及1名女子助查。警方正援引《刑事法典》第363條文（擄綁）查案。